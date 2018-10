Desafio de Redação oferece workshop sobre sustentabilidade

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



15/10/2018 | 07:00



A fase de aplicação de textos da 12ª edição do Desafio de Redação terminou no dia 4, mas as atividades do concurso literário prosseguem. No sábado, das 8h às 12h, a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), co-realizadora do evento, promoverá workshop sobre o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo, no campus Barcelona, na Avenida Goiás, 3.400, em São Caetano.

O público-alvo são os professores da Educação Básica, mas demais interessados também podem participar da ação. Para isso, basta fazer a inscrição pelo e-mail marketing@dgabc.com.br. As vagas são limitadas.

É a primeira vez que o workshop acontece. “Não fizemos o evento de abertura, que antecede o projeto, e tivemos a ideia de oferecer novo serviço para o professor, que tanto colabora com o concurso de redação”, destacou a coordenadora de marketing do Diário, Cláudia Zeber. A expectativa é a de que os participantes possam sair satisfeitos. “Queremos dar mais visibilidade, credibilidade e incentivo para que todos participem do concurso”, concluiu.

O evento vai ser dividido em três palestras. A primeira será ministrada pela professora Marta Marcondes, que irá discutir como a questão ambiental afeta a saúde das pessoas. Além de abordar doenças e causas, ela vai contar sobre como o meio ambiente saudável contribui para saúde mental da sociedade. “Temos várias pesquisas que provam que, se a pessoa está num ambiente com área verde, o nível de estresse é significativamente menor do que quem vive em volta de prédios, sem natureza”, contou.

A segunda palestra será com o filósofo e professor Ives Alejandro Munoz, que vai conversar sobre os desafios da ética, neurociência e psicologia social, temas importantes para professores, que costumam lidar com grupos que têm diferentes crenças, hábitos e valores. A terceira e última atração será ministrada pelo professor Carlos Alexandre Brito, com o tema Tecnologia, Comunicação & Inovação: Desafios na Educação. Ele vai discutir sobre novas configurações de ensino.

Segundo o professor Joaquim Celso Freire, que organiza o evento, o workshop visa a integração da universidade com a comunidade docente da região. “Esse programa ancora série de ações para atender ao professor, o estudante e até a gestão da escola.”