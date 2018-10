A revolução que derrubou o coronel Saladino

O paulista Júlio Prestes ganhou as eleições para presidente da República em 1930. Teve 1.091.709 votos. Seu adversário, o gaúcho Getúlio Vargas, ficou com 737 mil votos. O presidente Washington Luis, que apoiou Júlio Prestes, acabou sendo deposto em 24 de outubro de 1930. Getúlio assumiu o governo provisório em 3 de novembro.

No dia 11 o Congresso Nacional foi dissolvido, por decreto. Caíram todos os governadores, à exceção do de Minas Gerais. Era criado o interventor federal nos Estados.

No Grande ABC, do velho PRP, caiu todo mundo, inclusive os vereadores e o prefeito, coronel Saladino Cardoso Franco, que governou o velho município de São Bernardo por 16 anos.

O poder municipal passou a ser exercido por uma junta, que indicou o nome de Armando Setti para prefeito. Sua nomeação foi oficializada em 19 de dezembro de 1930.

Acabava a República Velha dos coronéis. Iniciava-se um longo período de ditadura.

AMANHÃ

Começa o Estado Novo.

Tudo mudara no Grande ABC, a começar pela imprensa. Firmava-se o Diário do Grande ABC que, para as eleições municipais de 1988, realizava a 2ª Pesquisa Eleitoral.

Cidade por cidade, um mês antes das eleições de 15 de novembro, o Diário apresentava números e possibilidades dos candidatos às sete Prefeituras. E um destaque foram as ilustrações, como a que republicamos hoje, 30 anos depois, assinada pelo artista gráfico Pathè.

Galgando a montanha chamada Grande ABC, os candidatos. O acerto da pesquisa aproximou-se da perfeição:

Celso Daniel ultrapassa José Amazonas em Santo André.

Tito Costa e Maurício Soares já encostam em São Bernardo.

Luiz Tortorello avança sobre Antonio Russo em São Caetano.

José Augusto da Silva Ramos avança em Diadema.

José Carlos Grecco domina em Mauá

Luiz Carlos Grecco na frente em Ribeirão Pires.

Cido Franco desponta em Rio Grande da Serra.

Nota – Do mesmo jeito que utilizamos a imprensa da primeira metade do século passado para compreender os passos do Grande ABC na luta política de então, o pesquisador do presente e do futuro tem nas páginas do Diário um instrumento sem igual de análise do movimento político na virada do milênio.