Obituário - 14 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/10/2018 | 09:18



Santo André



João José da Rocha Filho, 86. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo



Angelina Pulhezi Peneroli, 93. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Moinho Velho, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



José Tavares de Castro, 88. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim América, em Mairiporã (SP). Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Carmelita Maria da Conceição, 84. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Orestes Laurentino de Almeida, 75. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Israel, em São Bernardo. Ontem, dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



Ana Marcella de Freitas, 74. Natural do Estado de São Paulo. Residia em Santos. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Enivaldo Ferreira de Oliveira, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim dos Químicos, em São Bernardo. Dia 11, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.



José Geraldo Coimbra, 65. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Santa Casa de Itatiba (SP). Ontem, dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



Ari Ferreira Filho, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Sonia Aparecida de Oliveira Martins, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Aparecida de Souza, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Fernando Henrique Pinella, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Apparecida Galvão, 94. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em Diadema. Dia 12, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Diadema



Geraldo da Costa Carnaiba, 92. Natural de Pirapora (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Anésia da Silva Moraes, 83. Natural de Serrania (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10, em Diadema. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Manoel Bispo dos Santos, 82. Natural de Ibirataia (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Antonio Felix Marinho, 82. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Parque da Cantareira, em São Paulo (SP).



Gilberto Paulo de Figueiredo, 79. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Francisco Fernandes da Silva, 77. Natural de Jaguaribara (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Tamar Meira de Assis, 74. Natural de Almenara (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Ontem, dia 13. Cemitério Municipal.



Maria Baião do Nascimento, 70. Natural do Boqueirão dos Cochos (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Juarez Alves Faustino, 52. Natural de Barbosa Ferraz (PR). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Gustavo de Jesus Sousa, 17. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Mauá



Cândida Flores da Costa, 87. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Mario Rodrigues da Silva, 86. Natural de Guapiara (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Edujardo Vitorino de Lima, 84. Natural de Barbalha (CE). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Belizia Alves da Silva, 83. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Anésia da Silva Moprais, 83. Natural de Serrania (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Manoel da Silva, 81. Natural de Ibirá (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



José Ronaldo Menon, 57. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Pedro Celestino Pereira, 56. Natural de Campanário (MG). Residia em Tuiuti (SP), onde faleceu. Ontem, dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Expedita Maria da Silva, 53. Natural do Sítio dos Morenos (PE). Residia no Parque das Flores, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Fernando Marques de França, 38. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Ana Clécia de Almeida, 32. Natural de Jaboatão dos Guararapes (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério São Lídia.



Vanessa Mendes Ramos, 31. Natural de São Bernardo. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria Eunice Cerqueira Lopes, 69. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.