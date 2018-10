Inflação ao consumidor da Alemanha sobe 0,4% no mês em setembro, como previsto

12/10/2018 | 07:57



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou 0,4% em setembro na comparação com o mês anterior, segundo a leitura oficial final divulgada nesta sexta-feira. O número vem em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, o CPI subiu 2,3%, também conforme esperado pelos economistas.

A alta da inflação ao consumidor na comparação anual em setembro se deve ao avanço dos preços de energia e alimentos. Excluindo-se ambos, o chamado núcleo do CPI teve alta anual de 1,5%. A meta de inflação para a zona do euro do Banco Central Europeu (BCE) é de quase 2%.

O CPI harmonizado teve alta de 0,4% no mês e de 2,2% na comparação anual em setembro na Alemanha, também como previsto pelos analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.