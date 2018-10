Silvia Abravanel termina casamento de quatro anos com Edu Pedroso, diz jornal

11/10/2018 | 14:10



Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos e apresentadora da emissora dele, o SBT, se separou do ex-cantor sertanejo Edu Pedroso, segundo a coluna Olá do jornal Agora.

Os dois se casaram em 2014, e não tiveram filhos juntos, embora Silvia seja mais de duas meninas: Luana e Amanda, de relações interiores.

Edu vem enfrentando problemas com a justiça desde 2017, e já foi detido pelo menos duas vezes, por dever pensão alimentícia à filha de seis anos de idade.

Kleiton Pedroso, nome verdadeiro de Edu, tem uma dívida de mais de 70 mil reais relativa à pensão, e, segundo o jornal Extra, foi preso na quarta-feira, dia 10, em Santa Catarina, ao chegar no Brasil de Miami.