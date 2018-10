Jair lembra da semifinal contra Flamengo para acreditar no título do Corinthians

11/10/2018 | 00:49



O técnico Jair Ventura tentou olhar o lado positivo na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. O treinador destacou que a equipe teve mais posse de bola do que o adversário e garantiu que está viva na briga pelo título da competição.

"Jogo muito difícil. Sabemos da dificuldade de jogar contra o Cruzeiro. Saímos com desvantagem mínima. Não é o que queríamos, lógico. Mas a gente sabe da nossa força em casa. A gente sai super vivo. Em casa contra o Flamengo (na semifinal) a gente conseguiu a vitória e vamos em busca disso novamente", afirmou.

Na opinião do treinador, o Corinthians não tratou apenas de se defender e também propôs o jogo no Mineirão. "Tivemos mais posse de bola e o gol deles desviou em um jogador do nosso time e entrou. A gente tem totais condições de conseguir a vitória em casa", prosseguiu.

Ao ser questionado sobre o motivo de a equipe não ter chutado uma bola a gol, Jair deu méritos ao time adversário, exaltando as qualidades do Cruzeiro. "O adversário que fez investimento milionário e que é difícil atacar. Do outro lado tem um rival muito bom. Por isso que tivemos dificuldade. Mas mesmo com essa discrepância financeira a gente eliminou o Flamengo e podemos eliminar o Cruzeiro", comentou.

O problema é que o quarteto ofensivo manteve o jejum de gols. Clayson e Mateus Vital ainda não marcaram no segundo semestre. Romero agora está há 17 jogos sem balançar as redes. E Jadson não faz gols há seis partidas. Para Jair, não tem muito o que ser feito em relação a essa escassez de gols.

"A gente tem que trabalhar. Quando cheguei assumimos a responsabilidade de buscar a reação. Tem muitas coisas para melhorar e estamos trabalhando, mesmo com todas as dificuldades. A gente está super vivo. Quem já jogou contra o Corinthians na nossa casa sabe do valor da nossa torcida", finalizou.

O Corinthians agora volta a campo no sábado, no clássico contra o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O time precisa da vitória, pois está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. O duelo de volta contra o Cruzeiro será na próxima quarta-feira, em Itaquera. O time precisa de um triunfo por dois gols de diferença para ser campeão da Copa do Brasil. Vitória por vantagem mínima leva o duelo aos pênaltis.