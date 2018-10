Cãominhada reúne mais de 3.000 pessoas em Santo André

Stefanie Sterci



Professora da rede municipal de São Bernardo, Marina Linhares Geraldo está se preparando para viajar para o Nepal, no continente asiático, em abril. A atividade voluntária será voltada para o ensino da língua inglesa a 150 crianças, entre meninos órfãos que vivem no monastério Segyu Gaden Phodrang Monastery, em Katmandu, capital do país, e estudantes de escola de educação especial.

A educadora, que leciona na Escola Municipal de Educação Básica Especial Rolando Ramacciotti, já esteve no local em 2015, onde ficou por 18 dias. “Mesmo com toda a precariedade, há pontos que precisam ser estudados e é isso que eu pretendo fazer, apesar das barreiras culturais”, ressalta Marina, que destaca o estilo de aulas em contato com o meio ambiente.

