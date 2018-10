Fifa lança primeira estratégia global voltada exclusivamente ao futebol feminino

09/10/2018 | 13:57



A Fifa lançou oficialmente nesta terça-feira a sua primeira estratégia global voltada exclusivamente para o futebol feminino. Por meio da iniciativa, a entidade explicou como pretende agir de maneira mais efetiva na sua relação com confederações continentais e associações nacionais filiadas ao órgão mundial, com clubes e jogadoras, com a imprensa, torcedores e outras partes interessadas em explorar todo o potencial da modalidade dentro do seu universo feminino.

Em comunicado distribuído nesta terça, a Fifa disse que "acredita firmemente que o futebol feminino traz um benefício muito importante para as muitas meninas e mulheres envolvidas no jogo - o empoderamento". "Incentivar o empoderamento através do futebol, fazer crescer o jogo, envolver mais as meninas antes e manter as mulheres no futebol por mais tempo são elementos-chave da estratégia feminina de futebol da Fifa", destacou.

Ao falar sobre esta estratégia que foi qualificada pela Fifa como pioneira na história da modalidade entre as mulheres, a secretária geral da entidade máxima do futebol, Fatma Samoura, afirmou que estava "orgulhosa" por lançá-la e garantiu que a mesma está incluída no "topo das prioridades" do organismo neste momento.

"Através de nossa nova estratégia, trabalharemos lado a lado com nossas 211 federações em todo o mundo para aumentar a participação popular, aumentar o valor comercial do futebol feminino e fortalecer as estruturas que cercam o futebol feminino para garantir que tudo o que fazemos seja sustentável e tenha fortes resultados. O mais importante é tornar o futebol mais acessível à meninas e mulheres e incentivar o empoderamento feminino, um assunto de grande importância, agora mais do que nunca", disse a dirigente.

A Fifa fez o anúncio desta sua "primeira estratégia global" voltada exclusivamente para o futebol feminino depois de ter elegido, no mês passado, a brasileira Marta como a melhor jogadora do mundo em 2018. Essa foi a sexta vez que ela faturou a premiação (um recorde tanto no masculino quanto no feminino).

A estrela do Brasil também foi confirmada, na última segunda-feira, como uma das 15 finalistas ao prêmio de melhor do mundo que será dado pela revista France Football, tradicional publicação que pela primeira vez concederá esta honraria para as mulheres. A vencedora será conhecida em cerimônia marcada para o dia 3 de dezembro, junto com a premiação masculina, que conta com Neymar entre os finalistas.