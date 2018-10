Atriz mirim de Caminho das Índias revela nascimento do primeiro filho

09/10/2018 | 11:11



Lembra da Anusha, personagem mirim que fez sucesso em 2009 com a novela Caminho das Índias? Pois bem, ela se chama Karina Ferrari e pegou todos seus seguidores de surpresa ao revelar no último sábado, dia 6, o nascimento de seu primeiro filho com Pedro Kim, seu atual namorado. Através de seu Instagram, ela deu às boas-vindas ao pequeno com uma foto super fofa.

Oi, gente, meu nome é Kael e eu vim completar a vida da Karina e do Pedro, vulgo minha mãe e meu pai! Vim trazer amor e muita alegria para a minha família e quem gosta da gente. Obrigado pelo carinho de todos, agora vou mimir. Fui, escreveu a mais nova mamãe na legenda.

Rapidamente, os internautas lotaram os comentários da publicação. Afinal, Karina escondeu que estava grávida durante os nove meses de gestação.

Você estava grávida? Não sabia! Parabéns, escreveu uma seguidora.

Eu morro com isso. Que delícia. Parabéns papais, disse outra.

E não para por aí! Assim que a semana se iniciou, Karina não parou de postar fotos com o barrigão e nesta terça-feria, dia 9, publicou um clique em que dizia:

Eu plena imaginando como seria a carinha do Kael e torcendo pra ele ter as covinhas do papai, hahah.