João Bosco faz três shows em São Paulo

Miriam Gimenes



09/10/2018 | 07:29



Quem gosta da música popular brasileira já se viu cantando, em algum momento, um sucesso de João Bosco. E o cantor e compositor – o único brasileiro contemplado com o Grammy Latino pelo conjunto de sua obra em 2017 – promete entoar quase todos eles nos shows que fará sexta, sábado e domingo no Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109), em São Paulo.

Em apresentação intimista, com apenas voz e violão, o artista promete cantar em coro com o público Incompatibilidade de Gênios, Papel Marchê, Jade, Quando o Amor Acontece, O Bêbado e o Equilibrista, entre outros. Na sexta e no domingo os shows serão 18h e, no sábado, às 21h. Ingr.: de R$ 15 a R$ 50, à venda em sescsp.org.br.