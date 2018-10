Construção civil espera emprego e investimentos no centro do debate

07/10/2018 | 22:10



A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) espera que o emprego e o crescimento tomem o centro dos debates no segundo turno das eleições presidenciais. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vão disputar a presidência no próximo dia 28.

"É hora de discutir propostas para o País e os candidatos à Presidência poderão apresentar e aprofundar o debate em torno dos muitos desafios que estão postos. Essa é a expectativa para o segundo turno: debate de ideias, tendo o emprego e o crescimento como temas principais", disse a entidade em nota.

A CBIC defendeu também uma trégua, "que crie as condições para avanços". "A CBIC não tem posição partidária e defende uma ação cidadã focada no bem-estar coletivo do país. O Brasil precisa sair desse estado de paralisia e retomar o curso do desenvolvimento, com investimento e geração de emprego. Essas são as alavancas para construir melhorias e reverter a desigualdade social, restabelecer a segurança e atender a expectativa do cidadão", segue a nota.