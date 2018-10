Reservas cambiais da China caem pelo segundo mês consecutivo em setembro

07/10/2018 | 07:54



As reservas cambiais da China encolheram em setembro pelo segundo mês consecutivo, à medida que o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) intensificou os esforços para estabilizar a moeda chinesa.

O acúmulo de divisas declinou em US$ 22,69 bilhões em setembro em relação ao mês anterior, para US$ 3,087 trilhões, segundo dados do banco central divulgados neste domingo. Em agosto, as reservas cambiais caíram US$ 8,23 bilhões.

O PBoC mudou recentemente para reforçar o yuan, reintroduzindo um mecanismo para fixar o valor diário oficial da moeda em relação ao dólar e uma exigência que torna mais caro para os investidores apostarem contra o yuan.

No domingo anterior, o BC cortou o compulsório dos bancos para impulsionar o crescimento à medida que a briga comercial entre os EUA e a China se intensifica. A medida, que liberará quase US$ 175 bilhões de liquidez no sistema bancário do país, é esperada pelos economistas para colocar mais pressão sobre o yuan. Fonte: Dow Jones Newswires.