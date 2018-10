Pastor é expulso de igreja evangélica de S.Bernardo por rejeitar Bolsonaro

Daniel Tossato

06/10/2018



Pastor da Igreja Renascer em Cristo foi expulso por declarar voto no presidenciável Cabo Daciolo (Patriota), em vez de apoiar o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, como defendia a direção da instituição religiosa.

Danilo Bernassi mora em São Bernardo e foi comunicado da decisão na terça-feira. “Jesus foi morto pelo império romano ou seja pela política. Não se pode misturar política com religião”, reclamou o religioso, que colocou foto de Daciolo em perfil pessoal do Twitter, dizendo que votaria no candidato. “Alguém da Igreja Renascer deve ter visto e não gostou da publicação”, comentou.

O pastor contou que costuma conversar com jovens que frequentam a igreja toda a semana. Mas, desta vez, foi chamado pelo bispo Phillip Guimarães. Segundo Bernassi, ele pergutou o que estava acontecendo e o que queria dizer aquela publicação. “Ele simplesmente disse que era para eu apoiar o Bolsonaro e não outro candidato. Eu neguei. Me identifico muito mais com o Cabo Daciolo e é pra ele que vou continuar fazendo campanha”, disse.

Com a negativa, Guimarães decidiu desligar o pastor da igreja na mesma hora. Bernassi nem consegui realizar a pregação para os jovens que o aguardavam naquele dia. “A igreja não tem que se envolver com política. Não é porque é com o Bolsonaro. Eu ficaria bravo se fosse com qualquer político”, afirmou o pastor. “Só que Bolsonaro é homofóbico e racista. Ele não condiz com os valores cristãos”, apontou.

Bernassi mora na comunidade do DER, em São Bernardo, e se comentou estar preocupado com a eleição de Bolsonaro, já que o presidenciável é favorável a facilitar o acesso ao posse de armas. Bernassi tem como lema “bandido bom é bandido salvo e não morto”. Apesar de ter sido expulso da igreja, o pastor revelou que não irá deixar o evangelho e continuará orando para que as coisas possam se resolver. “Se a porta de um templo se fechou, outras abrirão”, comentou ele, em tom profético.

Phillip Guimarães não retornou aos contatos da equipe do dgabc.com.br.