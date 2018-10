9 dos 34 partidos destinaram verba mínima a candidatas a deputada federal em SP

06/10/2018 | 11:35



O Ministério Público Eleitoral em São Paulo revela que apenas nove dos 34 partidos políticos encaminharam 30% da verba para campanhas femininas à Câmara dos Deputados. A destinação da quantia às mulheres é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral.

Os dados, compilados até quarta-feira, 3, mostram um retrato do momento atual da campanha, às vésperas do primeiro turno. Todas as informações foram repassadas pelos próprios partidos ao TSE.

O levantamento permite também ver a concentração do dinheiro e qual o porcentual de candidaturas que não recebeu nenhum recurso, o que pode indicar fraude. Há partidos, por exemplo, que usaram metade do recurso na disputa feminina, mas 80% das candidatas não receberam nenhum centavo.

Promotores do Ministério Público Eleitoral estão ouvindo candidatas para apurar a real situação das campanhas proporcionais.

Os partidos podem fazer ajustes nas prestações de contas até novembro. A tabela, elaborada pelo MPE-SP, mostra o número de mulheres que receberam dinheiro e a porcentagem direcionada à elas por cada partido político.

O levantamento é feito levando em consideração a transferência de recursos dos partidos para as candidaturas, tanto em financiamento direto quanto em serviços de valor estimável.

O trabalho está sendo coordenado pela promotora de Justiça Vera Lúcia Taberti. Ela foi designada para atuar na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo nas eleições 2018.