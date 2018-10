Diário faz cobertura especial nas eleições

Daniel Tossato

06/10/2018



O leitor do Diário terá à disposição cobertura especial e multiplataforma amanhã, data do primeiro turno das eleições gerais, nas quais serão escolhidos deputados federais, parlamentares estaduais, senadores, governadores e o presidente da República.



Equipes de reportagem acompanharão, desde as primeiras horas, os principais candidatos ao governo de São Paulo e à Presidência. São 13 presidenciáveis e 12 postulantes ao Palácio dos Bandeirantes.



A movimentação e o clima nos maiores colégios eleitorais das sete cidades serão registrados, em tempo real, no dgabc.com.br e nas páginas do Diário nas redes sociais – Instagram, Twitter e Facebook.



As urnas serão abertas às 8h. O eleitor poderá depositar o voto até as 17h, quando as seções eleitorais serão encerradas. A apuração começa logo em seguida. Durante esse processo, a editora do Núcleo Digital, Marcela Munhoz, e o editor de Política, Raphael Rocha, comentarão os resultados ao vivo, em boletins no Facebook. Haverá atualização de hora em hora dos resultados para os cargos, com destaque para o cenário regional – o Grande ABC tem 126 candidatos a deputado neste pleito.



No dgabc.com.br, a partir das 18h, o leitor poderá conferir placar com a contagem do voto. “É importante que os leitores saibam tudo sobre o pós-votação”, disse Marcela.



Assim que os resultados se desenharem, a equipe do Diário trará a movimentação dos candidatos. Daqueles que alcançarem o segundo turno – se ele houver – e também os derrotados. No jornal impresso, o leitor contará com ampla cobertura, com resultados eleitorais, inclusive o cenário nos 26 Estados e no Distrito Federal. O panorama do voto no Grande ABC também estará presente nas páginas do Diário.



“Mobilizamos toda a nossa equipe para fazermos cobertura multiplataforma das eleições, de modo que nossos leitores não percam nenhum fato importante logo que ele ocorrer. Estaremos mobilizados desde a abertura das seções de votação, nas primeiras horas do domingo (amanhã), até a divulgação dos resultados, já no finalzinho da noite. A meta é unir a agilidade da internet com a profundidade do jornal impresso”, destacou o diretor de Redação, Evaldo Novelini.



O leitor do Diário também poderá colaborar com a cobertura do dia da eleição. Quem presenciar qualquer tipo de situação inusitada terá canal exclusivo, via WhatsApp, no número 99612-4764. É imprescindível a participação nesta cobertura. “Só assim para atingirmos o máximo de alcance numa data tão importante para o Brasil”, comentou Marcela Munhoz.