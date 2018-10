Fórum de Santo André fecha para obra e suspende prazos processuais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 07:00



Os atendimentos e os prazos processuais do Fórum de Santo André, localizado na Praça 4º Centenário, 3, ficarão suspensos entre segunda e quarta-feira da próxima semana. Segundo informações do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), entre os dias 8 e 11 de outubro, o local vai receber obras de impermeabilização da laje. Por conta do barulho causado pelas intervenções, os atendimentos serão interrompidos.

Neste período, o plantão extraordinário deverá ser realizado no Fórum de São Caetano, na Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, no bairro Jardim São Caetano, “nos termos do artigo 1.188, inciso 2, letra “b”, das normas de serviços da Corregedoria Geral da Justiça”, informou o TJ.

O comunicado do Poder Judiciário foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 1º.