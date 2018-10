Giovanna Ewbank revela que Titi usa suas bandanas, adora legumes e gosta de ir fantasiada para a escola

03/10/2018 | 17:11



Giovanna Ewbank convidou sua mãe, Deborah, para um vídeo bem fofo no YouTube! As duas falaram sobre as diferenças e semelhanças entre elas, sendo mães. Gioh, por exemplo, explicou que sua mãe é mais preocupada, enquanto ela, como mãe de Titi, gosta de dar um pouco mais de espaço para a pequena:

- Eu gosto que ela seja livre e independente.

Deborah se explicou, brincando:

- Eu sou o oposto! Se fosse por mim meus filhos não saberiam nem nadar. Entrou na piscina eu já fico apavorada, já fico do lado. Mesmo a Titi sabendo nadar super bem, quando eu vejo ela na piscina eu tenho que estar dentro, caso aconteça alguma coisa.

Em relação à escola, Gioh se entregou:

- Eu sou toda certinha, não pode faltar, não pode atrasar.

Já Deborah, mostrou seu lado mais liberal:

- Eu sempre fui o oposto. Tá chovendo? Não vamos! Tá frio? Continua dormindo, que tá melhor aqui embaixo da coberta!

Porém, Gioh contou que já levou bronca por permitir que Titi vá de fantasia para a aula!

Em seguida, mãe e filha falaram sobre alimentação e a vovó coruja revelou que Titi gosta bastante de legumes - até mesmo quando está viajando:

- Quando a Titi viajar ela fala Não, eu tenho que comer arroz, feijão e carninha, tá, papai?

Sabe qual é a outra semelhança entre as três gerações? O amor pela moda!

- Inclusive as bandanas que vocês veem na Titi eu usava quando eu era pequena, porque a minha mãe colocava as bandanas dela em mim e que eu passei pra minha filha, contou Gioh.

Por fim, Deborah contou que era um desastre quando seus filhos se machucavam porque ela ficava tão preocupada que não conseguia agir de forma racional! Já Gioh revelou que consegue manter a calma para lidar com a situação:

- Quando a Titi se machuca, baixa o médico em mim! Baixa um negócio em mim, que eu consigo resolver imediatamente.