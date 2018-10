Semana Gastronômica agita Santo André

Stefanie Sterci



01/10/2018



Com objetivo de aproximar o acadêmico do mercadode trabalho, a universidadeAnhanguera promoveu a 6ª Semana Gastronômica, em SantoAndré, com workshops e debates ministrados porchefs doGrandeABC. “Aação se consolidou na região e trouxe novos conhecimentos, técnicas e as tendências do setor”, avalia a coordenadora do Curso Superior de Tecnologia de Gastronomia, Bete Carneiro. Além disso, concursos disputados pelos alunos da instituição premiaram participantes dos períodos matutino e noturno. Na categoria melhor petisco de boteco, os pratos vencedores foram isca de frango com molho de limão e cerveja, e ripa quente. Na melhor torta de maçã, a composta com limão siciliano glaceada e apple pie na chapa quente.

Do bem

Cofundador do Cross Burger, Daniel Chang é um dos organizadores de ação beneficente, amanhã, em São Caetano. A hamburgada terá valor arrecadado para a ONG Cive (Centro de Integração Vitor Eduardo), que oferece auxílio social e esportivo para pessoas portadoras de deficiências. “Acreditamos que devemos usar as nossas habilidades para promover a mudança no mundo”, declara.

Parabéns!

Empresária, Kátia Pardini realiza, entre hoje e amanhã, coquetel de aniversário de 6 anos da loja Day-Off Roupas e Beleza, em Santo André. A ação ainda terá lançamento da coleção primavera/verão 2019. “Nossa proposta é continuar sempre inovando e agradando nossos clientes. Um dos exemplos é nosso espaço de manicure e pedicure”, explica a proprietária.

Generosidade

Associação sem fins lucrativos OncoAmigo organiza Chá Beneficente, hoje, em São Bernardo. A ação, que tem como objetivo arrecadar recursos para melhorias aos pacientes oncológicos, terá música ao vivo, brincadeiras e palestra ministrada pela psicóloga Kethlen Mendes.“A iniciativa busca unir o atendimento social com a participação da comunidade”, relata a coordenadora Maria Silva.