Emocionado, Lipe confirma aposentadoria da seleção de vôlei após derrota em final

30/09/2018 | 22:29



Com 34 anos de idade e um dos jogadores que ajudaram o Brasil a conquistar o ouro olímpico no vôlei masculino nos Jogos do Rio, em 2016, o ponteiro Lipe anunciou que não jogará mais pela seleção brasileira. Emocionado, ele fez a revelação após cair junto com o time nacional, por 3 sets a 0 diante da Polônia, em Turim, na Itália, na final do Campeonato Mundial.

"Só queria dizer que saio daqui feliz, de cabeça erguida. Foi uma prata maravilhosa. Talvez a mais difícil. Por tudo que passamos, lesões, toda evolução que tivemos ao longo do Mundial. É muito emocionante para mim. Tinha extrema confiança de que seria um jogo duro, eles foram muito bem. Mas estou muito feliz e muito agradecido de terem deixado eu participar novamente", afirmou o experiente jogador, que superou uma tendinite crônica no cotovelo direito para atuar no Mundial.

Lipe também dedicou a sua carreira na seleção ao seu pai, Adalberto, que acompanhou em Turim a derrota para os poloneses na decisão. Foi um duro revés para o seu filho, pois o Brasil já havia sido batido pela mesma Polônia na final do Mundial de 2014, na casa da rival, quando o ponteiro também disputou a competição.

"A comissão técnica acreditou mais em mim do que eu mesmo. Minha esposa, minha família. Foi uma carreira na seleção maravilhosa. Dedico toda ela (a carreira) ao meu pai. Nos momentos mais importantes ele estava ao meu lado. Hoje ele estava aqui. Fico feliz por tudo que fiz aqui", disse o jogador, que também conquistou pela seleção principal do Brasil uma medalha de prata na Liga Mundial de 2013 e um ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011.