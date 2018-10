Adeus a uma diva

Miriam Gimenes



01/10/2018 | 07:00



A música popular brasileira ficou muda. Pelo menos em determinada frequência, aquela que guardava uma de suas mais belas vozes. É que no fim da noite de sábado partiu, aos 89 anos, uma das maiores divas que este País já viu, a cantora Angela Maria. Ela estava internada desde o fim de agosto no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, por causa de infecção generalizada, e não resistiu a uma parada cardíaca.

Em entrevista ao portal G1, durante o velório realizado ontem, o marido da cantora, Daniel D’Angelo, disse que ela passou mal no dia 25 de agosto, data em que estava marcado show no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. “Acabei levando para o hospital. Ela não queria ir de jeito nenhum, afirmando: ‘tenho show hoje’. E a coisa era mais complicada, pois teve infecção abdominal que evoluiu e foi tomando conta dos órgãos. Ela lutou, teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral), e depois de dez dias sem voltar, fizeram uma ressonância e viram outro AVC mais complicado. Foram 34 dias de hospital.” A cantora e Daniel viviam juntos há 40 anos.

O fato é que cantora era habitué na região, onde tinha inúmeros fãs. Em novembro passado, para apresentação no Teatro Municipal de Santo André, disse em entrevista ao Diário: “Meu público é maravilhoso. Estou sempre aí e é uma grande alegria.” Na ocasião, ressaltou que não lhe faltava nada, pelo menos no âmbito profissional. “Acho que já fiz tudo o que quis. Tudo o que tenho vontade eu faço. Me sinto uma artista completa.”

Angela Maria foi enterrada no Cemitério Congonhas no fim da tarde de ontem, ao lado de Cauby Peixoto. O jazigo usado pelo cantor foi emprestado pela família da cantora. Os dois foram amigos durante quase 70 anos.

RAINHA DO RÁDIO

Nascida em Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro, Abelim Maria da Cunha assumiu o nome artístico de Angela Maria e começou a carreira de cantora aos 19 anos, em 1947. Gravou dezenas de sucessos e ganhou o título de Rainha do Rádio, graças a eleição na edição de 1954 do tradicional concurso criado pela Associação Brasileira de Rádio. A intérprete se notabilizou como uma representante do gênero samba-canção, que surgiu no Brasil nos anos 1930.

O último álbum de estúdio da artista foi Angela Maria e as Canções de Roberto & Erasmo, lançado em 2017, pela gravadora Biscoito Fino. Ao longo da carreira, a cantora promoveu parcerias com Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso, Agnaldo Timóteo, Alcione, Cauby Peixoto, Fafá de Belém, Ney Matogrosso, entre outros. Foi candidata a vereadora da cidade de São Paulo na eleição municipal de 2012, pelo PTB, mas não se elegeu.

Segundo o colunista do Diário Flávio Ricco noticiou no início de setembro, a Globo prepara uma minissérie sobre a trajetória da cantora, escrita por Filipe Miguez e com direção artística de Denise Saraceni. A estreia está prevista para 2019.