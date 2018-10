Comércio regional já contrata temporários

Soraia Abreu Pedrozo



01/10/2018 | 07:22



A 85 dias do Natal, o comércio do Grande ABC já iniciou as contratações temporárias, com 726 oportunidades em aberto. Entretanto, este número pode aumentar, dado que alguns estabelecimentos ainda não definiram quantos colaboradores extras precisarão ser admitidos, afirma Márcia Avelar, diretora de DHO (Desenvolvimento Humano e Organizacional) da NVH Talentos Humanos. No ano passado, para se ter ideia, foram 1.140 contratações deste tipo na região.

Na recrutadora, inclusive, existem cerca de 240 vagas, tais como vendedor, operador de caixa e estoquista. O montante representa 60% dos 400 temporários que serão recrutados em toda a Região Metropolitana pela empresa.

No Mauá Plaza Shopping, na cidade homônima, serão abertas 473 chances como atendentes e gerentes de vendas. Embora as contratações sejam feitas em novembro, já é possível cadastrar currículo no site www.mauaplaza.com.br no campo ‘Trabalhe conosco’.

Em Diadema, o Praça da Moça soma 13 oportunidades para temporários. São vagas como cabeleireiro (Societa Hair), manicure (Queen Nails e Societa Hair), atendente (Chiquinho Sorvetes) e vendedor (Tent Beach). Para mais informações, é necessário entrar em contato diretamente com as lojas.

O ParkShopping São Caetano, no município homônimo, informa que as contratações são feitas diretamente com as lojas, entretanto, os interessados podem conferir painel de vagas em aberto no site do empreendimento.

No Golden Square, em São Bernardo, não há levantamento do número de temporários a serem contratados. Porém, o centro de compras assinala que disponibiliza espaço no site para os lojistas divulgarem suas vagas.

Vale destacar que, na maioria dos casos, o início das atividades será em novembro. Os demais shoppings não se posicionaram até o fechamento desta edição.

ORIENTAÇÃO - A diretora da NVH Talentos Humanos pontua que a vaga temporária pode ser porta de entrada para contratação efetiva. “No Dia das Mães deste ano, 30% da mão de obra (temporária) foi aproveitada (ou seja, efetivada)”, exemplifica. “A correria do fim do ano é uma oportunidade para se destacar e, mesmo com o tempo apertado, os gestores sempre estão de olho.” A especialista completa que há casos em que o funcionário temporário se destaca e acaba substituindo outro trabalhador que já estava na empresa.

Para aumentar as chances de permanecer no emprego, Márcia sugere que a pessoa mostre iniciativa, interesse em aprender, tenha bom relacionamento interpessoal e saiba trabalhar em equipe, além de ser pontual, conhecer o perfil do estabelecimento onde vai atuar e oferecer atendimento humanizado.