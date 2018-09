Bolsonaro segue em 1º e Haddad se isola em 2º

Júnior Carvalho

29/09/2018 | 07:00



Pesquisa Datafolha de intenções de voto para presidente da República divulgada ontem à noite revelou que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) se manteve na liderança da disputa, mas estagnou, com 28%, mesmo índice que marcou no último levantamento, divulgado há uma semana. Já o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) continuou sua tendência de crescimento, subiu seis pontos percentuais – foi de 16% para 22% – e se isolou no segundo lugar.



Pela primeira vez desde agosto, Ciro Gomes (PDT) oscilou negativamente, de 13% para 11%. O pedetista vem duelando com Haddad pelo espólio eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso em Curitiba (Paraná) e teve a candidatura impugnada com base na Lei da Ficha Limpa.



Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) oscilou positivamente um ponto (foi para 10%), após duas semanas estacionado. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, Alckmin está tecnicamente empatado com Ciro.



A mais recente pesquisa Datafolha também confirmou a tendência de queda significativa da ex-senadora Marina Silva (Rede), que passou de 7% para 5%. É a quinta vez consecutiva que a presidenciável vê seu desempenho desidratar na corrida pelo Planalto. Há um mês, ela registrava 22% e brigava pelo segundo lugar.



João Amoedo (Novo) registrou os mesmos 3%; ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer (MDB), Henrique Meirelles (MDB), também repetiu os 2% que havia alcançado na pesquisa de uma semana atrás. Em seguida vem Alvaro Dias (Podemos), com 2%. Cabo Daciolo (Patriota), Vera Lúcia (PSTU) e Guilherme Boulos (Psol) marcaram 1% cada. Os candidatos Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) não pontuaram.



O número de eleitores que declararam que votarão em branco ou anularão o voto alcançou seu menor índice: 10%. Na sondagem de agosto, essa parcela era de 22%. Indecisos são 5%.



REJEIÇÃO - Embora líder na disputa, Bolsonaro voltou a ver sua taxa de rejeição subir na semana em que o candidato a vice na chapa do parlamentar, o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB) criticou o 13º salário, afirmando que o benefício é uma “jabuticaba brasileira” e “uma mochila nas costas dos empresários”. Quarenta e seis por cento dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro – alta de três pontos em relação à última pesquisa.



A rejeição de Haddad também subiu: foi de 29% para 32%. Marina tem 28%; Alckmin, 24%, e Ciro, 21%.



O Datafolha ouviu 9.000 em 343 municípios, entre quarta e ontem.