IBGE: indústria abre 112 mil vagas no trimestre até agosto ante tri até maio

28/09/2018 | 13:39



A indústria criou 112 mil postos de trabalho no trimestre encerrado em agosto deste ano, o equivalente a um aumento de 0,9% no total de ocupados no setor em relação ao trimestre terminado em maio. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro setor que foi destaque nas contratações no período foi a administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde, com 361 mil admissões, um aumento de 2,3% no total ocupado.

Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, o avanço nos últimos meses tem sido puxado por um movimento sazonal de contratações em prefeituras de todo o País, nos setores de administração, saúde e educação.

"Esse período (trimestre até agosto) ainda pega a entrada de pessoas na administração pública no segundo trimestre. Em dezembro, as prefeituras vão demitir as pessoas, e voltar a contratar no outro ano", explicou Azeredo.

Também geraram vagas no trimestre encerrado em julho as atividades de outros serviços (+69 mil vagas), construção (+87 mil), comércio (+61 mil), alojamento e alimentação (+27 mil), serviços domésticos (+154 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+81 mil) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+252 mil).

Na direção oposta, na passagem do trimestre encerrado em maio para o trimestre terminado em agosto houve demissões apenas no setor de transporte, armazenagem e correio, menos 5 mil pessoas.