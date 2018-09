Vereador do PPS apoia candidatos de Morando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/09/2018 | 07:32



Vereador do PPS de São Bernardo, Estevão Camolesi faz campanha, às escondidas, para a dobrada oficial do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), formada pela primeira-dama Carla Morando (PSDB), candidata a deputada estadual, e pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), que tenta cadeira na Câmara Federal.

O Diário teve acesso a fotos nas quais Camolesi aparece ao lado de Morando, comentando sobre as propostas que a dupla sustentada pelo Paço leva às ruas. Segundo o Diário apurou, ao menos três agendas conjuntas foram realizadas.

O pedido de voto sem alarde tem um motivo: o PPS de São Bernardo conta com projetos próprios à Assembleia e Câmara Federal. O vereador Julinho Fuzari (PPS) concorre pela primeira vez a deputado estadual. Alex Manente (PPS) busca renovar seu mandato de deputado federal.

A proximidade de Camolesi com Morando é antiga – o vereador apoiou as candidaturas do tucano à Assembleia. A relação fez, inclusive, Camolesi aderir à base de sustentação de Morando na Câmara, a despeito de seu partido ter sido o principal adversário do atual prefeito na eleição de 2016.

Ao Diário, Camolesi negou que esteja pedindo votos para Carla e Marcelo. Indagado sobre imagem no qual ele aparece ao lado de Morando – e o prefeito com adesivos com número de urna da dobrada do governo no peito –, o popular-socialista afirmou que aquela reunião teve assunto estritamente administrativo.

“Essa reunião (da foto) foi no bairro Pinheirinho, onde eu estava no dia fazendo um gabinete itinerante – já fiz lá várias vezes – e o prefeito – sem os candidatos Marcelo ou Carla juntos – respondeu o questionamento da população quanto às demandas do bairro. Foi reunião para tratar única e exclusivamente de assuntos da vereança”, declarou.