Leo Kahn



28/09/2018 | 07:00



Geralmente se apresentam em estado líquido em temperatura ambiente, podendo ser classificados conforme suas ligações na cadeia em monoinsaturados e poli-insaturados.

Monoinsaturados – Possuem apenas uma ligação dupla entre átomos de carbono ao longo da cadeia hidrocarbônica, estando presentes no azeite de oliva, abacate, amendoim, castanhas, nozes e amêndoas.

Poli-insaturados – Possuem múltiplas ligações duplas na cadeia hidrocarbônica, sendo divididos nas famílias ômega 3 / 6 / 9, frequentemente encontrados no formato de óleo vegetal.

Principais benefícios:

- Reduz o colesterol ruim

- Diminui triglicérides

- Prevenção de doenças cardiovasculares

- Desenvolvimento neurológico

- Diminuição das doenças inflamatórias

- Inibindo a formação de trombose

- Auxilio na imunidade

- Síntese hormonal

Saiba mais:

- Apesar de serem vistas como as vilãs da boa alimentação, as gorduras nem sempre são prejudiciais.

- São componentes essenciais da dieta.

- Fornecerem maior quantidade de energia, comparada aos carboidratos e às proteínas.

- O metabolismo humano pode biossintetizar ácidos graxos saturados e insaturados da família ômega 9.

-O ácido graxo ômega 9 também é chamado de ácido oleico.

- É um ácido graxo essencial, o qual participa do metabolismo, desempenhando um papel fundamental na síntese hormonal.

- O corpo humano é incapaz de produzir os ácidos graxos insaturados das famílias ômega 3 e ômega 6.

- Alimentos que aparecem como fontes expressivas de ácidos graxos da família ômega 3 são os peixes e crustáceos.

- Estudos recentes relacionam o uso do DHA (ácido docosahexaenóico) na melhora dos sintomas de depressão, Mal de Alzheimer e distúrbios de comportamento, como a hiperatividade e deficit de atenção.

-Existem vários tipos diferentes de ácidos graxos ômega 6.

- A maioria é proveniente da dieta como o ácido linoleico.

- É encontrado especialmente em azeites vegetais (girassol, milho, soja etc.) e em alimentos que os contenham, como as conservas em azeite, entre outros.

- O ácido linoleico é convertido no organismo em ácido gamalinoleico, sendo, posteriormente, transformado no organismo no ácido graxo araquidônico.

- Embora o ácido linoleico, principal componente do ômega 6, exerça funções importantíssimas no organismo, não é conveniente que haja excesso do mesmo.

- Como em muitos outros aspectos da alimentação, a moderação e o equilíbrio, neste caso, são pontos fundamentais.