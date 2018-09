Erick Jacquin se pronuncia sobre acusações de que teria traído a esposa

27/09/2018 | 09:11



Erick Jacquin quebrou o silêncio e se manifestou pela primeira vez após se envolver em uma polêmica com os internautas por ter sido flagrado acompanhado de uma mulher em uma casa noturna em Manus no último fim de semana. Em comunicado enviado pela sua assessoria de imprensa ao ESTRELANDO, o jurado do MasterChef Brasil afirmou não ter razão para as acusações de que teria traído a esposa, Rosângela Jacquin, que está à espera de gêmeos.

O chef de cozinha ainda esclareceu que a esposa sabia que ele estava no local e com quem ele estaria e o vídeo, divulgado pelo colunista Léo Dias, do jornal O Dia, apenas o mostra uma conversa entre duas pessoas, que estavam se divertindo em público. Ele ainda agradeceu o carinho dos fãs e confirmou que ele e Rosangela estão bem e seguem juntos, aguardando a chegada dos bebês.

Diante do vídeo que circulou na imprensa e dos comentários na internet, em especial nas redes sociais dele e de sua esposa, o chef Erick Jacquin, por meio da sua assessoria de imprensa comunica: Não há razões para as acusações de traição conjugal, tendo em vista que ele estava acompanhado de amigos na casa noturna em que foi filmado neste final de semana em Manaus, local que a esposa Rosangela Menezes Jacquin sabia que ele estava, além de conhecer as pessoas que o acompanhavam;- o vídeo mostra a conversa entre duas pessoas, em público, de uma personalidade que sempre trata bem seus fãs e com quem sempre costuma brincar.Ambos agradecem o carinho e preocupação dos fãs e afirmam que estão bem, seguindo a vida normalmente e à espera dos bebês gêmeos que estão a caminho, diz o comunicado na íntegra.

Nas redes sociais, Jacquin e Rosangela não se pronunciaram sobre o assunto, mas deram a entender que está tudo bem entre eles, já que compartilharam fotos e vídeos de um jantar que deram na casa onde moram para alguns amigos. Na ocasião, os dois decidiram alguns detalhes do chá de bebê que será realizado em breve.