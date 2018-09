Pai de preso tenta entrar com drogas em CDP de Santo André

Do Diário OnLine



26/09/2018 | 15:49



O pai de um dos presos do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André tentou entrar no local com drogas escondidas dentro de rolo de papel higiênico. O episódio ocorreu nesta terça-feira, às 12h50.

Durante realização de procedimento de revista manual de pertences trazidos pelos visitantes, agentes localizaram 264 micro pontos de K4, um tipo de droga sintética.

O preso foi isolado e responderá a Procedimento Apuratório Disciplinar. Já o pai foi suspenso do rol de visitar.

O caso foi registrado no 4º DP (Jardim), em Santo André.