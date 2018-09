Do Diário do Grande ABC



25/09/2018



Colhidos os primeiros resultados nas investigações acerca do desabamento de mezanino em bar de Santo André, é possível assegurar que só por muito pouco o acidente ocorrido durante show de talentos infantis não se transformou em tragédia. Engenheiros do Instituto de Criminalística estiveram no Dom Paollo na manhã de ontem e identificaram que a estrutura que ruiu apresentava sinais de ferrugem e soldagem irregular. Ou seja, não havia condições mínimas de segurança para a realização do evento, cujo final abrupto deixou ao menos 27 pessoas feridas, entre elas quatro crianças. Irresponsabilidade sem tamanho!

Descobriu-se ontem que o bar, instalado havia cerca de 11 meses no Centro de Santo André, não tinha autorização da Prefeitura para promover concurso de talentos nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que atesta as condições de segurança. A própria agência organizadora assumiu que não checou a documentação. A negligência foi classificada de “falha imperdoável” pelo advogado da empresa, mas certamente os códigos legais têm outras definições mais apropriadas para a situação.

A incúria de empresários do setor de entretenimento, que só pensam em ampliar seus rendimentos, tem causado inúmeras tragédias, sem que as autoridades consigam impedir novos abusos. Ainda estão nítidos na memória o incêndio que destruiu a Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e deixou 242 mortos na madrugada de 27 de janeiro de 2013, e o empurra-empurra na saída de show da banda Raimundos no Clube de Regatas Santista, que vitimou fatalmente oito jovens, em 8 de novembro de 1997.

Que a Prefeitura de Santo André, o Ministério Público e a Justiça ajam com rigor para identificar e punir os responsáveis pelo incidente ocorrido no Bar Dançante Dom Paollo. Chega de ser condescendente com indivíduos inconsequentes que, na busca desenfreada para aumentar suas margens de lucros, apostam somente na sorte para que seus eventos terminem sem contratempos. Que o episódio do domingo sirva de alerta a todos.