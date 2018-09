Pete Davidson revela já ter recebido ameaças de morte após noivado com Ariana Grande!

24/09/2018 | 18:11



Pete Davidson esteve no The Howard Stern Show desta segunda-feira, dia 24, e falou um pouco sobre seu noivado com Ariana Grande. Ele quis mostrar que nem tudo é fácil quando se está com uma pessoa conhecida. Para ele, fazer parte das redes sociais não é algo muito importante, por conta de todo o conteúdo negativo que tem lá:

- Faz com que eu me sinta estranho em relação a mim mesmo. Se você quer achar coisas ruins sobre si mesmo, lá é o lugar, é muito fácil.

Pete também revelou que depois que a notícia de que ele e Ariana estavam juntos foi divulgada, os comentários negativos só aumentaram, e ele chegou até a receber ameaçar de morte! Sem perder o bom humor, ele ainda brincou com a situação:

- Alguém queria atirar na minha cara porque ela é muito linda. Dá para acreditar? Eu sou tão feio assim a ponto de alguém querer atirar na minha cara?