Após cirurgia, Dani Calabresa volta ao Dança dos Famosos e arrasa no funk

24/09/2018 | 09:11



Na noite do último domingo, dia 23, o Domingão do Faustão encerrou a terceira rodada do Dança dos Famosos. Depois dos homens se apresentarem com o funk, foi a vez das mulheres rebolarem até o chão ao som do ritmo. Dani Calabresa, que era dúvida na última semana por conta de uma cirurgia, mostrou superação e fez uma apresentação de arrasar, deixando a plateia animada.

- Eu saí do hospital, você sabe, né? Eu tive uma pedra no rim, ela passou o Réveillon comigo e resolveu sair na semana de ensaio. É a pior dor do mundo, sensação de que você está mijando um laptop, explicou a beldade, esbanjando bom humor.

- Dani, parece que vou saiu de um rodízio de churrasco, porque é a alegria de quem acabou de comer e está arrasando. Quebrou tudo, gingado, carisma. 9,9, disse Ludmilla.

- Acho que ela quebrou tudo e ainda com uma energia que eu não sei de onde saiu. Tem que contar essa superação, não tem como não dar 10!, disse João Vicente de Castro.

No Instagram, Dani, que teve apenas dois ensaios para se preparar, comemorou o sucesso da apresentação e publicou uma foto ao lado de seu parceiro, o professor Reginaldo Sama. Na legenda, a humorista falou sobre a semana de superação, que contou com o apoio do bailarino:

Hashtag superação Brasil! Estamos aqui para dançar e por sorte com o melhor parceiro que eu poderia ter @reginaldosamaoficial talentoso, engraçado e sempre bem-humorado. Nunca vou esquecer das suas mensagens pra eu focar na minha saúde e também das suas orações pra ficar tudo bem. Segunda-feira fiz uma cirurgia pra tirar uma pedra lazarenta que saiu do meu rim e tava arrebentando meu canalzinho do xixi de dor. Continuo dolorida, mas me esforcei pra pegar a coreografia na sexta feira e ensaiamos ontem sábado, pra dançar hoje. Você vale ouro, professor @reginaldosamaoficial Já ganhei o maior prêmio participando desse quadro: Suas aulas, seu apoio, sua amizade e o bem que a dança tá fazendo pro meu corpo e pra minha alma. Nem eu imaginava o quanto seria maravilhoso poder montar uma coreografia, usar esses figurinos lindos, e se apresentar no domingo com uma torcida tão positiva, de pessoas que se identificam com a gente e com o nosso amor pela música, pelo palco e pela dança, Viva o Dança dos Famosos! Já mudou a minha vida para melhor. Obrigada, escreveu.

Antes de Dani Calabresa se apresentar, outras três duplas se apresentaram. Mariana Ferrão abriu o quadro ao som de Pra me Dominar. A jornalista, que já mostrou insegurança nos ensaios, recebeu elogios de Ludmilla, que estava na bancada do júri.

- Uma salva de palmas pra esse casal que arrasou e tirou onda. Ele que é profissional e ela que está se divertindo, acho que você entendeu completamente a mensagem que o funk quer passar: de alegria, sensualidade e se sentir viva, disse a cantora.

Na internet, o público da atração ainda comentou sobre a barriguinha sarada de Mariana Ferrão, que é mãe de dois filhos, e ainda foi comparada com Deborah Secco, no ar em Segundo Sol. Ao site oficial do programa, Mariana falou sobre os comentários dos fãs: - As pessoas falam muito sobre essa semelhança, contou.

Em seguida, foi a vez de Deborah Evelyn se apresentar. A atriz confessou nunca ter dançado funk na vida e para se preparar, contou que chegou até a criar uma personagem para a ocasião: Josete. No palco, ela falou sobre como desafio agregou em sua carreira:

- Agora eu já posso fazer uma personagem que dança funk!, comemorou.

João Vicente de Castro, que também estava entre os jurados, elogiou a atriz:

- Me deu até nó na garganta. Isso que é ser artista. Você nunca viver na sua zona de conforto. E é por isso que você é quem você é!

Pâmela Tomé também ganhou elogios da bancada de jurados. A atriz conseguiu impressionar Ludmilla, especialista no funk.

- Gente, eu fiquei com vontade de levantar pra dançar com vocês! Pâmela entrou no funk com vontade, toda trabalhada na sensualidade. Se tivesse 20, eu dava, afirmou a dona do hit Din Din Din.

Bia Arantes, que se apresentou logo após Dani Calabresa, e também deixou o júri surpreso com a apresentação. Carlota Portella falou sobre a energia que a artista trouxe para o programa:

- Energia lá em cima, estava bonita e utilizou muito bem o espaço, isso foi muito interessante, afirmou a jurada.

- Transcendeu. Foi verdadeira, você estava com muita vontade de dançar, disse Nassur.

Por fim, Erika Januza encerrou a noite e conseguiu superar as demais competidoras, roubando a liderança de Mariana Ferrão, que ficou na segunda colocação. Ao som de De Ladin, música do grupo Dream Team do Passinho.

- Erika, que corpo, que beleza! Maravilhosa! Sensualidade da cabeça aos pés e os olhos fixos em quem está te olhando, disse Ludmilla.

Thiago Pereira também não poupou elogios:

- Sensacional! Que energia! Que coreografia! Se eu pudesse dar mil, dava mil