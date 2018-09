Partido Trabalhista mostra divisão sobre apoio a novo voto popular no Brexit

24/09/2018 | 08:17



O Partido Trabalhista, o principal da oposição no Reino Unido, mostra-se dividido sobre se pode apoiar uma nova votação popular sobre a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. Líder da sigla, Jeremy Corbyn é contrário à ideia, dizendo que os trabalhistas devem honrar a decisão do plebiscito de 2016 pela separação. Porta-voz do Partido Trabalhista para as finanças, o deputado John Mcdonnell disse que a sigla defendeu a permanência no bloco no passado, "mas nós perdemos aquela votação, portanto temos de respeitá-la".

Delegados presentes na conferência anual dos trabalhistas em Liverpool consideram uma moção segundo a qual "todas as opções" devem seguir sobre a mesa, "incluindo uma campanha por um voto popular". Muitos membros, porém, desejavam uma defesa clara do partido por uma nova votação. Fonte: Associated Press.