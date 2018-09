Ex-empacotador de mercado é esperança do Santo André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 07:00



Até maio, o atacante Vitor Carvalho, do Santo André, levava vida pacata em Bertioga, no Litoral. Iniciou o ano trabalhando em loja de sapatos e depois passou a atuar como empacotador em um supermercado. Foi lá que sua vida mudou completamente. Atleta de fim de semana, ele foi observado na várzea pelo seu chefe, que além do dono do estabelecimento é empresário de futebol, e o convidou para fazer avaliação no Ramalhão. Com muita explosão e presença de área, rapidamente convenceu e dias depois assinou seu primeiro contrato, com validade até o fim de 2020. Largou as sacolinhas e está se especializando colocar a bola na rede dos adversários.



São apenas quatro meses no futebol e Vitor Carvalho já tem história para contar. Antes conhecido como Tanque, pelo estilo trombador dentro da área, teve de abidicar do apelido por sugestão da diretoria do Santo André. A mudança parece ter trazido sorte e, mesmo atuando apenas uma vez como titular na Copa Paulista – entrou em outras oito partidas –, é o artilheiro do Ramalhão na competição com dois gols, ao lado de Natan, Emerson Silva e David Ribeiro.



“Muito bom fazer gols, mas o importante é ajudar a equipe a vencer. Oportunidade muito boa essa que estou tendo. Foi assim em Bragança (Paulista) quando entrei e fiz o gol da vitória (por 1 a 0). Estou mostrando minha condição, trabalhando cada vez mais para que no futuro eu seja merecedor de uma chance de sair jogando como titular”, avalia.



Como ainda tem apenas 19 anos, Vitor Carvalho também faz parte do elenco que disputa o Campeonato Paulista Sub-20 e com os garotos da sua idade já balançou a rede seis vezes em 12 jogos. Ele está sendo preparado pelo clube para assumir protagonismo na Copa São Paulo de Juniores em 2019, que será sua chance de se firmar no futebol.



“Oportunidade de ouro que o Santo André está me dando de iniciar no futebol. Tenho contrato até o fim de 2020 e preciso aproveitar as chances para mostrar minha qualidade. Ainda tenho uma Copa São Paulo e já estar atuando entre os profissionais é um diferencial, com certeza”, enfatiza o atacante.



Vitor Carvalho disse que sua chegada ao clube foi bastante tranquila. “Tudo é melhor do que eu imaginava no futebol. O clima, os companheiros de equipe são muito gente boa. Eles nunca deixaram eu me abalar porque sou novo. Eles me ajudam bastante. Para mim que só conhecia o ambiente da várzea essa experiência está sendo excelente e quero aproveitar cada minuto”, finaliza.



