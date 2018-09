Temer viaja para os Estados Unidos neste domingo

23/09/2018 | 12:55



O presidente da República, Michel Temer (MDB), acaba de decolar de Brasília com destino a Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da 73º Assembleia-Geral das Nações Unidas. No país, Temer vai se encontrar com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com o presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez e com presidentes do Mercosul.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), também estarão fora do País no período, sem agendas oficiais. Durante estas ausências, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assume a Presidência da República.

Entre seus compromissos, amanhã, Toffoli deve assinar a nomeação do conselheiro Henrique Ávila, que foi reconduzido para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo Senado.