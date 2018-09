MTV estreia terceira temporada de “De Férias Com o Ex Brasil”

Luís Felipe Soares



23/09/2018 | 07:13



Outra série de encontros com pessoas novas e reencontros com casos do passado está pronta para agitar a programação da MTV. O canal nacional abre espaço na programação para a chegada da terceiras temporada de ''De Férias Com o Ex Brasil'', que estreia na quinta-feira à noite, a partir das 22h. Os 12 capítulos inéditos vão ao ar sempre nos mesmos dia e horário.

A atração tem feito sucesso com o público a mostrar as interações entre grupo de jovens que viajam em férias especiais. Desta vez, eles terão para si as instalações de mansão localizada em Itacaré, na Bahia. Todos solteiros, cinco rapazes e cinco meninas estão livres para se conhecer e aproveitar o momento. Claro que a dinâmica do show é agitada com a chegada de ex-companheiros/companheiras dos participantes, alguns mais tranquilos e outros prontos para apimentar as ações. Atividades propostas pelo ‘tablet do terror’ são constantes.

Há representantes de diversos pontos do País. O mais conhecido do público desse tipo de atração é o mineiro Igor Freitas, com participação no primeiro ano de ''Are You The One? Brasil'' e nas três temporadas do internacional ''Super Shore'', todos programas da MTV.

Os episódios também serão liberados no aplicativo MTV Play.