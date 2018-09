Pulga de duas rodas que fez história

Nilton Valentim

do Diário do Grande ABC



21/09/2018 | 07:03



Durante a primeira e a segunda guerras mundiais a Royal Enfield produziu a RE/WD 125, moto militar utilizada pelas Forças Armadas da Índia e que ganhou o apelido de Flying Flea (pulga voadora, em português). A marca, que é a mais antiga em produção contínua do mundo, resolveu homenagear o modelo e construiu 1.000 modelos Pegasus, inspirados na máquina de combate.

Deste total, 60 unidades serão destinadas ao público brasileiro. Cada uma delas custará R$ 24,9 mil, com reservas feitas no site da montadora.

“Esta é uma edição especial muito significativa para a Royal Enfield e estamos muito satisfeitos em oferecer esses modelos ao público brasileiro. É uma chance única de possuir uma parte importante da história”, destaca Claudio Giusti, diretor-geral da Royal Enfield no Brasil.

“A história da Flying Flea é notável e inspiradora. Nenhuma outra moto tem algo parecido. Motocicletas militares robustas foram – e continuam a ser – parte integrante do legado da Royal Enfield. Por isso, nos esforçamos até hoje para construir modelos clássicos, simples e duradouros. Nossas máquinas desempenharam um papel importante em ambas as guerras mundiais, o que lhes rendeu a justa reputação de resistência, mesmo nas condições mais difíceis. A Classic 500 Pegasus é uma homenagem a essas lendárias combatentes de guerra e à resiliência da marca”, comenta Siddhartha Lal, CEO da Royal Enfield.

Para revelar a história e criar conceito à edição limitada, a Royal Enfield firmou uma parceria oficial com o Regimento de Paraquedistas do Exército Britânico. “Foi muito importante trabalhar próximo do Ministério da Defesa do Reino Unido. Nós nos aproximamos deles há um ano e meio, dizendo que gostaríamos de trabalhar juntos neste projeto. Essa colaboração foi muito importante”, acrescenta Mark Wells, chefe de estratégia global de produto e design industrial da Royal Enfield.

A edição Pegasus é pintada nas mesmas cores que eram utilizadas na época da guerra. Todos os modelos da edição especial trazem estampada em seu tanque de combustível a insígnia Pegasus em marrom e azul, o emblema oficial do Regimento de Paraquedistas Britânico e um número de série individual.

Outro importante lembrete dessa herança militar, o famoso emblema Made Like a Gun (feita como uma arma), também está presente na caixa da bateria. Para complementar o visual de época, o modelo tem características autênticas de uma motocicleta militar, como manoplas de guidão marrons, uma cinta de couro com fivelas de latão no filtro de ar, escapamento, aros das rodas, pedal de partida e moldura do farol em preto fosco. Outro item de série da edição limitada é o conjunto de alforjes de lona estilo militar, que também traz a insígnia Pegasus.