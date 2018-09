O berço de Djanira também é a capital do cavalo

Luiz Carlos Fernandes

Do Diário do Grande ABC



20/09/2018 | 07:01



No dia 1º de dezembro, o cantor sertanejo Luan Santana abrirá a 50ª edição da Emapa (Exposição Municipal Agropecuária de Avaré), mostra que reúne criadores e pecuaristas de várias partes do País e que levou o município a ser conhecido como a Capital Nacional do Cavalo. Além deste, outros três shows foram confirmados pela prefeitura de Avaré: Henrique e Juliano (6 de dezembro), Zezé Di Camargo e Luciano (7) e Marília Mendonça (9), que encerra o evento.

Segundo o prefeito Jô Silvestre, esta é “a maior festa de portões abertos do Brasil”, uma vez que a entrada é gratuita, assim como o estacionamento do Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel. A 50ª Emapa terá também outras atrações, como rodeios e exposições de bovinos, bubalinos (búfalos asiáticos), equinos e caprinos de diversas raças, leilões, cavalgada, queima do alho e do cordeiro, praça de alimentação coberta, parque de diversões, show pirotécnico e baile gaúcho na tenda.

Outro evento que acontece todo ano na cidade desde 1983 é a Fampop (Feira Avareense de Música Popular Brasileira), tem como objetivo despertar nova geração de músicos, compositores e intérpretes da música brasileira.

Aliás, a plateia avareense teve o privilégio de ouvir primeiro talentos como o paraibano Chico César (que foi revelado no festival), o pernambucano Lenine, os cariocas Jorge Vercillo e Moacyr Luz, além dos maranhenses Rita Ribeiro e Zeca Baleiro. Todos concorreram ou foram premiados em Avaré no fim do século 20. Além disso, praticamente todos os grandes nomes da música brasileira passaram pelo palco do festival, como Edu Lobo, Paulinho da Viola, Jorge Benjor, João Bosco, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Milton Nascimento, Toquinho, Almir Sater, Titãs, Barão Vermelho, Kid Abelha, Lô Borges, Simone, 14 Bis, Família Caymmi, Pato Fu, Los Hermanos, Renato Teixeira, Kiko Zambianchi, Paralamas do Sucesso, Tom Zé, Zélia Duncan, Biquini Cavadão, e Rita Lee, entre outros.

CULTURAL - Para quem não quer saber de rodeios, passeio cultural obrigatório é o memorial da pintora Djanira Motta, espaço dedicado à preservação do acervo da maior artista de todos os tempos de Avaré . Nascida em 1914 e falecida no Rio de Janeiro em 1979, Djanira se destaca ao lado de Tarsila do Amaral e Anita Malfatti como uma das pintoras que mais desenharam o Brasil e sua gente.

Sem nunca esquecer suas origens humildes, pintou o trabalhador da roça e das fábricas, as manifestações culturais e religiosas, coloriu o circo, retratou santos católicos e também do candomblé, pintou as baianas de Jorge Amado e o time do Flamengo e imortalizou em suas telas os índios, as brincadeiras de rodas e a nossa música.

Djanira foi a primeira latino-americana a ter uma obra exposta no Museu do Vaticano na gestão do papa Paulo VI. Além disso, foi depois que expôs no New School for Social Research, em Nova York, em 1946, que sua carreira deu uma guinada.

GOTAS DE LEITE - Para terminar a delícia de viagem, antes de pegar a estrada é possível passar pela fábrica do famoso doce de leite de Avaré, o Gotas de Leite, ou em último caso comprar num supermercado na cidade. Só quem já comeu sabe o quanto é delicioso.



Sorveterias com preços saborosos e bares não faltam na cidade

As sorveterias do entorno do Jardim São João são marca registrada de Avaré, onde os preços são tão saborosos quanto o sorvete.



Para encontrar artistas e intelectuais, tomar chope ou café produzido no local e comer pão de queijo enorme, vá ao Emporium Café.



A noite pode se estender no The Bulldog Pub, com boa música ao vivo.



COMO IR

Há três opções para chegar em Avaré:

Viação Manoel Rodrigues – ônibus sai da Barra Funda.

Passagens custam entre R$ 76,82 e R$ 81,85

Mais informações em www.manoelrodrigues.com.br.

Fone: (14) 3733-1100

Rápido Campinas – Ônibus sai da Barra funda. Mais informações em www.rapidocampinas.com.br.

Fone: 0800-55-6585

Carro pela Rodovia Castelo Branco

ONDE FICAR

Acquaville Hotel

Diária R$ 384 - Com café da manhã

Villa Verde hotel

R$ 272 - Com café da manhã

Avaré Plaza Hotel Plus

R$ 189 - Com café da manhã

Hotel Rio Novo

R$ 175 - Com café da manhã



ONDE COMER

The Bulldog Pub

Largo São Benedito, 80 (atrás da igreja)

O Farinheiro

Rua Pernambuco, 1.297

Recanto Restaurante

Rua Paraíba, 896

Restaurante Dom Gaspar

Rodovia João Melão

Restaurante e Pizzaria Bizungão

Avenida Joselyr Moura Bastos, 69



O QUE VISITAR

Fábrica de doce de leite Gotas de Leite, antiga Pingo de Leite

Memorial Djanira Motta