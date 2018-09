Com autoridade, São Bernardo garante vaga na segunda fase

João Victor Romoli

20/09/2018



O São Bernardo garantiu nesta quarta-feira a classificação para a segunda fase da Copa Paulista. A equipe venceu o já eliminado Bragantino por 1 a 0, no Estádio 1° de Maio, e chegou a 18 pontos no Grupo 3, não podendo ser mais alcançada pelo Santos, que perdeu por 1 a 0 para o Santo André e manteve os 11 pontos – Tigre e Peixe, aliás, se enfrentam sábado, às 15h, pela última rodada.

A vaga antecipada na próxima fase era desejo do técnico Wilson Júnior, que buscará dar ainda mais rodagem ao elenco. Prova disso é que, depois de balançar as redes, o goleiro Rafael Pascoal, o zagueiro Nicolas e o volante Alex Guedes forçaram o terceiro cartão amarelo e vão descansar diante do Santos.

Antes disso, porém, o foco tomava conta dos jogadores do São Bernardo, que pressionou o Bragantino desde o começo da partida, principalmente em jogadas individuais de Samuel, que paravam no goleiro Farley. O arqueiro fez ao menos três boas defesas em chutes do meia. Juliano, com finalização para fora, e Alex Guedes, em chute tirado em cima da linha por Juliano, também assustaram a equipe de Bragança. Mas apenas aos 30 minutos do segundo tempo a insistência de Samuel deu certo. Ele fez ótima jogada pela direita e acertou o ângulo esquerdo do goleiro para fazer o gol da vitória e sacramentar a classificação do São Bernardo.

“(O time) Manteve o padrão desde o começo do jogo. Ao meu modo de ver, com todo respeito ao Bragantino, poderíamos ter feito mais gols. Fomos para cima, fizemos variações, os jogadores foram dedicados. Importante essa classificação antecipada porque dá para motivar todo o elenco dando oportunidade para alguns atletas que não foram muito utilizados”, destacou o técnico Wilson Júnior.

Samuel celebra tento depois de diversas tentativas durante o jogo

Destaque da partida desta quarta-feira – fez o gol –, principalmente por criar quase todas as jogadas de ataque, o meia Samuel comemorou poder ajudar na classificação do São Bernardo e ressaltou a evolução do elenco.

“Jogo difícil. Tive muitas chances, mas graças a Deus pude ajudar o grupo para conseguir a vaga. Perdi algumas chances realmente, poderia ter feito até mais gols, mas consegui marcar”, disse. “O grupo está crescendo a cada jogo. Estamos evoluindo e agora é procurar crescer mais para chegar à próxima fase preparados”, completou o atleta, que passou boa parte do torneio na reserva.