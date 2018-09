Em prova com diferentes tipos de ovos, Simone é eliminada do MasterChef Profissionais

19/09/2018 | 10:16



O MasterChef Profissionais já desafiou seus participantes várias vezes a desconstruir algumas ideias sobre culinária. No programa exibido na última terça-feira, dia 18, a prova de eliminação deixou bem claro mais uma vez que não existe nada fácil nessa competição e para a surpresa dos chefs, eles tiveram que se superar ao cozinhar ovos!

Antes, na primeira prova do dia, os participantes se dividiram em grupo para realizar um serviço. A tarefa consistia em preparar três tipos de finger foods para 80 convidados. Manoela mais uma vez liderou uma das equipes, porém dessa vez conseguiu conquistar os convidados e seu grupo venceu a tarefa, ao servirem bolinhos de bacalhau, asinha de frango com molho barbecue e ragu de linguiça com espuma de batata. Já a equipe vermelha, liderada por Simone, não conseguiu convencer com um pastel desconstruído com carne de porco, bolinho de abóbora com carne seca e cogumelo e escondidinho de frutos do mar.

A líder da equipe vermelha optou por salvar Thales da prova de eliminação, pelo seu desempenho em cozinhar o pastel. Assim, Simone, Paulo, Adriana, Heaven e Willian enfrentaram o desafio de mostrar suas habilidades ao prepararem pratos com diferentes tipos de ovos. Na primeira etapa, eles precisaram apresentar ovos fritos e poché, e Heaven e Willian subiram para o mezanino. Em seguida, Adriana, Simone e Paulo precisaram entregar um ninho de fios de ovos saboroso, e quem se deu melhor foi Adriana. No último round, Simone e Paulo disputaram a permanência no programa com a entrega de dois pratos: um com a clara e outro com a gema do ovo de avestruz. Como Paulo usou mais técnicas em seus pratos, a Mama acabou sendo eliminada da edição.