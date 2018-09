Usuários da CPTM relatam suposta agressão a jovem na Linha 10

Do Diário OnLine



18/09/2018 | 18:46



Um vídeo que começou a circular na manhã desta terça-feira nas redes sociais acusa seguranças da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) de suposta agressão contra um jovem na Estação Prefeito Celso Daniel - Santo André da Linha 10-Turquesa. A empresa confirmou a ocorrência, mas negou que os vigilantes tenham agido com violência e promete apurar os fatos.

A mensagem que acompanha as imagens afirma que por volta das 7h30, um usuário teria chutado um lixo em direção aos trilhos do trem e os seguranças teriam agido com truculência, “empurrando e batendo no menino”. Após luta corporal, eles teriam caído nos trilhos e só teriam parado de bater no jovem após ele reclamar de dor na coluna e também devido ao apelo de quem presenciava a cena. O texto diz ainda que a vítima, então, foi removida do local pelos agentes e, posteriormente, foi encaminhada ao hospital.

No vídeo, o jovem aparece gritando de dor nas costas enquanto é carregado de volta à plataforma pelos funcionários. Os usuários que aguardavam o trem deram suporte ao garoto, dizendo que “ele é trabalhador” e o ocorrido era “um absurdo”.

A CPTM foi questionada e afirmou, por meio de nota, que por volta das 7h30 desta terça-feira, um usuário assou o nariz e jogou o papel na plataforma da Estação Santo André. “Ao ser advertido por outros passageiros e por um vigilante, ele teria reagido. Durante a tentativa de contê-lo, o vigilante e o usuário teriam caído na via. Os dois foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central de Santo André.”

A companhia disse ainda que vai apurar o ocorrido e caso sejam comprovados excessos cometidos por parte dos vigilantes terceirizados, tomará as medidas cabíveis. A ocorrência foi registrada no 1º DP (Centro) de Santo André.