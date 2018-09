Harry Styles posa com filhotes de cabras e porcos em nova campanha da Gucci

18/09/2018 | 14:50



A Gucci apostou em uma receita infalível para divulgar a coleção Cruise 2019 de sua linha de alfaiataria: Harry Styles + styling descolado + filhotes de cabras e porquinhos + cenário renascentista. Esta é a segunda vez que o cantor britânico estrela uma campanha da marca - na primeira, lançada em junho deste ano, o membro da boy band One Direction apareceu com galinhas em uma loja de fish & chips na Inglaterra.

Desta vez, o pano de fundo para as imagens, mais uma vez clicadas por Glen Luchford, é o jardim de Villa Lante, datado do século XVI, na região de Bagnaia, norte de Roma. Apesar de ter se tornado oficialmente o rosto da linha de alfaiataria da Gucci somente em 2018, Harry Styles mantém uma relação de longa data com a grife italiana. Ao longo de sua primeira turnê mundial, ele usou uma série de ternos - nada básicos - da etiqueta, entre modelos cor-de-rosa, com tecidos cintilantes e estampas excêntricas.

O estilo, que já se tornou característico do cantor, aparece também na nova campanha, em que aparece vestindo conjuntos xadrez, camisas de seda com laços no pescoço e acessórios extravagantes, incluindo uma coroa dourada.