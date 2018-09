Do Diário do Grande ABC



Quando o prédio centenário do Museu Nacional do Rio de Janeiro ardeu em chamas, na noite de 2 de setembro, o Brasil se comoveu. Abalo compreensível. Difícil ficar imperturbável ante perda irreparável de parte significativa da história local e internacional. O que estranha, e precisa ser denunciada, é a passividade do brasileiro com a agressão diária à memória. Bem menos impactante que um incêndio, porém tão devastador quanto, o desdém com que autoridades tratam o patrimônio cultural vai apagando a memória do País, do Estado e de cidades, como as sete que formam o Grande ABC.

Jornal que tem compromisso com a preservação da história regional, um dos poucos do Brasil a manter uma página inteira dedicada à memória, escrita pelo jornalista Ademir Medici, o Diário acompanha o assunto com especial interesse. À vigilância deste jornal, sempre ecoando anseios da sociedade civil organizada, pode ser creditada a salvaguarda de alguns patrimônios regionais, como a Fábrica de Sal, em Ribeirão Pires, e os estúdios de cinema da Vera Cruz, em São Bernardo.

Hoje mesmo há duas denúncias de descaso com a história do Grande ABC nas páginas que se seguem. A primeira trata da inominável retirada do painel Memórias de Uma Cidade, que encantava agência bancária em São Bernardo. Pintada por Adélio Sarro Sobrinho, a obra retrata, em três tempos, a história do desenvolvimento do município, da imigração à indústria. Sabe-se lá por quais razões, foi retirada e transferida para depósito em São Paulo, onde ficará longe dos olhos do público!

Uma segunda afronta se dá em Diadema, onde o governo pretende descaracterizar a Praça Castelo Branco, no Centro. Alegando que o espaço está deteriorado – como se não fosse sua responsabilidade preservá-lo –, o município pretende retirar parte das árvores, substituindo-as por estacionamento. Representantes dos conselhos de Defesa do Meio Ambiente e de Proteção ao Patrimônio se insurgem contra a medida, por tudo que ela representa para a história da cidade. Eis uma batalha que vale a pena – e que o Diário endossa e encampa.