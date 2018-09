China anuncia que retaliará contra tarifas dos EUA e coloca em dúvida diálogo

18/09/2018 | 04:43



O governo da China anunciou nesta terça-feira que adotará retaliação contra os Estados Unidos, horas após o presidente americano, Donald Trump, anunciar nova tarifa, de 10%, sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, e ainda dizer que as tarifas americanas devem subir a 25% em 1º de janeiro de 2019. Em comunicado, o Ministério do Comércio em Pequim afirmou que também adotará tarifas, mas não especificou os porcentuais almejados.

A nova tarifa dos EUA entra em vigor na próxima segunda-feira e a China disse que adotará também as suas. "Nós lamentamos profundamente isso. A fim de salvaguardar seus direitos e interesses legítimos e a ordem comercial livre global", a China terá de impor também tarifas, diz a nota oficial.

"Os EUA insistem em elevar tarifas, que trazem nova incerteza para as consultas entre os dois lados", afirma ainda o texto, colocando em dúvida os diálogos bilaterais previstos para este mês entre os dois lados para tratar das diferenças comerciais. "Espera-se que os EUA reconheçam as possíveis consequências negativas de tais ações e usem meios convincentes de corrigi-las em um momento oportuno", conclui o comunicado do Ministério do Comércio chinês.