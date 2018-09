Reforços embalam Ramalhão no Brunão

Anderson Fattori

16/09/2018 | 07:00



A reestreia do meia Guilherme Garré e os retornos dos atacantes David Ribeiro e Matheus Santiago são as principais atrações do Santo André para o confronto de hoje, às 15h, contra o Bragantino, no Estádio Bruno Daniel, pela décima rodada da Copa Paulista.

Os três jogadores treinaram normalmente durante a semana com o restante do elenco e estão à disposição do técnico José Carlos Palhavam, que deu indícios que usaria o trio assim que estivessem regularizados junto à Federação Paulista.

Revelado na base do Santo André, Garré estava emprestado ao Botafogo-SP na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas teve o contrato rescindido por indisciplina. Já David Ribeiro e Matheus Santiago jogaram apenas a estreia da Copa Paulista – vitória por 3 a 0 sobre o Água Santa – e depois foram para a Turquia, onde foram avaliados pelo Basaksehir e não foram aprovados.

Além do trio, Palhavam comemora o retorno do zagueiro PV e do meia Guilherme Macedo, que cumpriram suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, na última rodada.

Com todo elenco à disposição, surgiram dúvidas na escalação. Na defesa, PV e GB lutam por uma vaga. Com a entrada de Garré, quem deve perder a posição é Emerson Silva. Na frente, Frank e Vinícius Rodrigues devem deixar o time para as entradas de David Ribeiro e Matheus Santiago. Natan, que não atuou contra o São Bernardo por conta de dores musculares, também está de volta.

Com 14 pontos, o Santo André luta para se consolidar na terceira posição do Grupo 3. Depois do Bragantino, o clube ainda terá pela frente o Santos, dia 19, no Bruno Daniel, e encerra sua participação na primeira fase dia 22, no clássico regional contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella.