São Caetano bate o Santos e segue na liderança do Grupo 3

Da Redação



15/09/2018 | 15:05



O São Caetano bateu o Santos, por 2 a 1, fora de casa, pela Copa Paulista, na manhã deste sábado.

Com a vitória, o time de São Caetano chegou aos 25 pontos, na liderança isolada do Grupo 3, com quatro pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Taubaté.

Já o Santos, com 11 pontos, é o quinto colocado e segue fora da zona de classificação.