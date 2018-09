Sto.André terá piloto de programa federal de monitoramento

Flavia Kurotori

especial para o Diário



15/09/2018 | 07:00



Santo André será a primeira cidade do País a receber o programa Rastro (Sistema de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias), tecnologia federal cujo objetivo é realizar gestão integrada de identificação, planejamento e controle municipal. O projeto destinará R$ 25 milhões em prazo de cinco anos para a implementação das melhorias.Meta é dobrar quantidade de câmeras na cidade, chegando a 200.

O acordo de intenções para cooperação técnica e intercâmbio de informações foi assinado ontem pelo prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD).

Por meio de políticas de rastreamento, a iniciativa visa expandir a arrecadação tributária, aprimorar o controle do trânsito e de mercadorias nas rodovias e fronteiras. “Poderá ser feito maior controle da frota com monitoramento adequado e, assim, aumentar a arrecadação de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)”, exemplificou Kassab. A implementação contou com aporte de R$ 25 milhões proveniente do governo federal, por meio da Finep (Financiadora de Inovação e Pesquisa).

Ronaldo Camargo, presidente substituto da Finep, afirmou que a escolha do município foi por conta da infraestrutura, que facilita a viabilidade da operação. “(Santo André) Será a porta de entrada dos demais municípios do País”, disse.

A Prefeitura destacou que o objetivo é otimizar a Segurança por meio da redução de roubos de cargas e veículos, assim como a circulação de veículos irregulares. “Ser uma smart city (cidade inteligente) é a missão principal para uma cidade mais segura”, assinalou o prefeito. “(O Rastro) Permite que a arrecadação seja maximizada sem aumentar tributos”, completou.

Camargo explicou que o papel dos municípios é compartilhar dados sobre assuntos pertinentes aos 12 ministérios que compõe o Rastro, para que sistema integrado seja desenvolvido.

A cidade já conta com o Detecta – sistema de monitoramento inteligente do governo do Estado para a Segurança pública desde março. A região possui integração com a tecnologia através de 114 câmeras em 46 pontos diferentes, em São Caetano e em Mauá.