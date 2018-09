Por que os flamingos são cor-de-rosa?

Tauana Marin

16/09/2018 | 07:00



Figuras populares ao aparecerem em roupas, mochilas, decorações e, até mesmo, em temas de festas de aniversário, os flamingos chamam a atenção por conta das penas cor-de-rosa que possuem a coloração por conta da alimentação do animal. Esse tipo de ave costuma comer algas e camarões, sendo que os dois itens do cardápio são ricos em carotenos (pigmentos orgânicos) que, devido a efeito químico dentro de seus corpos, ajudam a gerar a cor que o público avista de longe.

É no fígado desse bicho de pernas grandes e finas, bico grande e curvo e pescoço comprido que a ‘mágica’ acontece. O caroteno sofre alteração por meio de enzimas e se transforma em cantaxantina, substância responsável pela pigmentação rosada que ‘tinge’ as penas de dentro para fora.

Nem sempre as plumas são rosas. Os flamingos nascem com coloração branca acinzentada, com a modificação ocorrendo após comerem alimentos que contenham o caroteno. Em zoológicos, quando não recebem a comida natural, é possível que fiquem com as penas esbranquiçadas.

Por consumirem camarões e algas é que esses bichos vivem ao redor da água. O bico torto auxilia na função de pegar o alimento, além de possuir espécie de filtro que separa a comida do restante de água e lama. A ‘boca’ longa é fundamental, uma vez que não respiram embaixo d’água.

INFORMAÇÕES GERAIS - Os flamingos, pertencentes à família Phoenicopteridae da ordem Ciconiiformes, são chamados de aves gregárias, o que significa dizer que vivem em bandos numerosos. Podem ser encontrados nos continentes americanos, Europa, África e Ásia.

A espécie possui vida longa e, em cativeiro, chegam a completar 40 anos (em média). Sua gestação leva entre 27 e 31 dias, tempo suficiente para a incubação do ovo.

O voo do flamingo pode atingir até 60 quilômetros por hora. Pelos ares, eles sobrevoam em formação de V. Além disso, conseguem equilibrar o próprio peso sobre uma das pernas quando a outra está levantada

Consultoria de Andreas Lobmaier, médico veterinário do Consultório de Aves, de São Paulo.