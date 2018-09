Com Garré inscrito, equipe tem todos atletas à disposição

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/09/2018 | 07:00



O Santo André terá todo o elenco à disposição para o confronto com o Bragantino, às 15h de domingo, no Bruno Daniel, que pode confirmar a classificação do clube para a segunda fase da Copa Paulista. Ontem, a diretoria recebeu a notícia da inscrição do meia Guilherme Garré, que se junta a David Ribeiro e a Matheus Santiago como novidades no duelo.



Além do trio, o técnico José Carlos Palhavam contará com o retorno do zagueiro PV e do meia Guilherme Macedo, que cumpriram suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, na última rodada.



Caso vença, o Ramalhão garante a vaga em caso de derrota do Santos para o São Caetano, sábado, às 11h, no Ulrico Mursa, e empate do São Bernardo contra o Água Santa, no mesmo dia, às 15h. Como só joga no domingo, o Ramalhão vai entrar em campo sabendo da possibilidade de classificação.