Santos fecha parceria com Vetor Brasil para contratar profissionais na saúde

12/09/2018 | 17:17



A organização sem fins lucrativos Vetor Brasil fechou uma parceria com o município de Santos (SP) para selecionar quatro novos coordenadores que serão responsáveis pelas 32 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (USF), conhecidas na Cidade como policlínicas. O processo de seleção é o primeiro promovido pelo Vetor na área da saúde pública do País e foi iniciado no dia 5 de setembro.

A metodologia de escolha levará em conta uma série de critérios técnicos, além de avaliar a trajetória profissional, a experiência em cargos de liderança e o conhecimento em saúde e gestão pública dos candidatos inscritos. O processo todo, que deverá levar cerca de 10 semanas, será composto também por uma avaliação de uma banca de especialistas, prova escrita e entrevistas por competências. Após a pré-seleção dos profissionais, os nomes serão encaminhados à Secretaria de Saúde de Santos, que fará a escolha final dos quatro coordenadores.

"Nosso objetivo é contribuir trazendo inovação aos processos de seleção dos órgãos públicos, com processo transparente e baseado em competências", afirma Joice Toyota, diretora executiva do Vetor Brasil. "Usamos uma metodologia própria, que avalia cada candidato de forma ampla e aprofundada. Utilizamos critérios técnicos, funcionais e comportamentais para selecionar os melhores talentos para cada posição."

Para a Prefeitura de Santos, o processo de escolha dos profissionais, realizado pela primeira vez na gestão municipal e de forma pioneira na saúde pública brasileira, servirá como uma importante experiência que poderá ser replicada em seleções para outras áreas da Administração.

De acordo com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o Município busca novos talentos em todo o Brasil para atuar em áreas estratégicas. "Os profissionais selecionados vivenciarão os desafios do setor público e irão ajudar a melhorar a qualidade do atendimento prestado à população. Queremos atrair novas ideias, permitir a troca de experiências entre funcionários novos e antigos e trazer inovação na gestão pública."

O Vetor Brasil atua na seleção, formação e desenvolvimento de lideranças interessadas em trabalhar com impacto social em escala no setor público. Em 2017, apoiou a Prefeitura de Londrina em um processo inédito no Brasil, na pré-seleção da atual secretária de Educação do município de Londrina, Maria Tereza Paschoal de Moraes.