Mãos à obra

Miriam Gimenes



13/09/2018 | 07:29



Quem acompanha seu trabalho diariamente não se cansa de ficar surpreso a cada traço. O ilustrador Luiz Carlos Fernandes, que entre idas e vindas está há mais de 35 anos no Diário, é um mestre – com mais de 60 prêmios, diga-se – na arte de criar desenhos, em seus mais variados tipos, para ilustrar as reportagens feitas pelo periódico.

Baseado neste acervo, ele inaugura hoje a exposição Riscos Diários, no Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155), em Santo André. Esta é a primeira mostra individual que o ilustrador faz no município. “Selecionei as obras pensando em várias técnicas diferentes: colagem, ilustração, caricatura, quadrinhos. É um apanhado geral do meu trabalho, que teve início em 1983 no Diário. Abrange os estilos que uso desde então”, explica.

Composta por 30 obras, a maioria com desenhos originais, a mostra tem caricaturas de Jimi Hendrix, Keith Richards, Elza Soares, Ferreira Gullar, Madre Teresa de Calcutá, Madonna – esta foi publicada recentemente neste caderno em homenagem aos 60 anos da diva pop –, entre outras. “A maioria das minhas obras é feita à mão. Esta da Madonna, por exemplo, fiz com caneta Bic. Há também as intervenções que uso, como o estilete. Quem olhar os desenhos vai conseguir reparar nestas técnicas”, adianta.

O profissional diz que uma das principais características que diferencia seu trabalho é o retorcido que faz nas caricaturas. O importante, para imprimir a personalidade e se destacar no mercado, acrescenta, “é não olhar para o trabalho dos outros. Seguir seu caminho para não ficar na sombra de ninguém.”

Fernandes nasceu em Avaré, Interior de São Paulo, em 1959. Começou a arriscar os primeiros rabiscos à época que trabalhava em uma banca de jornal e, desde então, não parou mais de desenhar. De lá para cá ilustrou diversos livros infantis – ganhou o prêmio HQMix em 1997 pela coleção Castelo Rá-Tim-Bum –, conquistou 60 troféus de artes gráficas não só no Brasil como também no Exterior. <EM>O mais recente foi o grande prêmio Zélio de Ouro – principal premiação – do 45º Salão de Humor de Piracicaba este ano, com a escultura tridimensional que fez do pintor Pablo Picasso. E o que é arte para você? “Ela não é matemática. É você se aventurar a começá-la e, simplesmente, correr o risco”, finaliza. A exposição gratuita fica no térreo e está aberta das 10h às 22h.