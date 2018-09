Ministério deve anunciar programa para estradas vicinais, diz secretário

12/09/2018 | 13:57



O Ministério dos Transportes deve anunciar, em breve, um programa para estradas vicinais - locais, de menor porte, na maioria das vezes sem asfaltamento -, disse nesta quarta-feira, 12, Herbert Drummond, secretário executivo da Pasta, que participa da abertura do 20º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor), em São Paulo.

Conforme o secretário, essa é uma das estratégias governamentais para o setor rodoviário da Política Nacional de Transportes (PNT), criada pelo ex-ministro Maurício Quintella.

Segundo ele, o Ministério tem articulado, com Estados e municípios, políticas públicas para as estradas vicinais. "É uma área que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não tem muito acesso, inclusive por lei, mas é um dos princípios e estratégias do PNT".

Em relação ao modal aeroviário, Drummond destacou como estratégias a ampliação do limite de capital estrangeiro nas empresas e a adequação da infraestrutura para transporte de carga, por meio de soluções logísticas.

Outro foco do PNT, conforme o secretário, está na cabotagem (transporte por águas costeira), que começa agora a "despontar" como um modal de importância para o transporte no Brasil, afirma.

Durante sua fala, Herbert Drummond comentou ainda que, em tempos de restrição fiscal, o Ministério dos Transportes tem dado "extrema prioridade" à manutenção de rodovias em seu orçamento, direcionando mais recursos ao Dnit.